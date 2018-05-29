Фанаты раскупили дешевое платье Кейт Миддлтон за считаные часы

Голубое платье испанской марки Zara, в котором герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пришла на скачки Houghton Horse Trials, было полностью распродано с официального сайта бренда за считаные часы. Об этом сообщает The Sun.

В воскресенье, 27 мая, Кейт Миддлтон сфотографировали с сыном Джорджем и дочерью Шарлотт на мероприятии в графстве Норфолк, Великобритания. На ней было легкое летнее платье до колен с вырезом лодочкой и поясом. Небесно-голубая ткань была украшена темно-синим цветочным принтом.

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Это платье продавалось в интернет-магазине бренда по цене 69,9 доллара. На данный момент на сайте не осталось ни одного экземпляра.

В марте поклонники заметили, что жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына копирует стиль герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. 28-летняя Ли Соль Чжу была неоднократно сфотографирована в нарядах, моделью и цветом напоминающих одежду жены принца Уильяма. По мнению журналистов, подражая Кейт Миддлтон, супруга Ким Чен Ына старается выразить свою благосклонность к Западу.

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