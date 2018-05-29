Полиция назвала цели «льежского стрелка»

Полиция полагает, что целью преступника, устроившего стрельбу в бельгийском Льеже, были сами стражи порядка, а не школа. Об этом во вторник, 29 мая, заявил глава городского полицейского управления Кристиан Бопер, передает РИА Новости.

«Я хочу успокоить школы, так как его целью не было нападение на учебное учреждение, но именно нападение на полицейских», — заявил он.

Бопер добавил, что нападавший удерживал на прилегающей к лицею территории двух заложниц.

Ранее 29 мая 36-летний Бенджамин Эрман в бельгийском городе Льеж накинулся на двух женщин-стражей порядка сзади с ножом и несколько раз ударил их. Затем он выхватил у одной из сотрудниц пистолет и застрелил обеих. Он также убил 22-летнего пассажира припаркованного рядом автомобиля. Потом преступник направился в близлежащую школу, где взял в заложники женщину. Она не пострадала.

Вскоре к учебному заведению прибыл отряд полиции. Мужчина попытался скрыться и открыл огонь по полицейским, ранив нескольких, после чего сотрудники органов правопорядка застрелили нападавшего.

Отмечается, что во время нападения террорист кричал «Аллаху акбар!». За два дня до атаки он вышел из тюрьмы.

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