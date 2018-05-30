Найден новый способ обратить старение

Ученые Университета Виргинии в США выяснили, что образование дефектов в ядерной мембране клеток способствует развитию жировой болезни печени, диабета и других возрастных заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Ядро клеток содержит ДНК, а его внутренняя мембрана покрыта ядерной ламиной — фибриллярной сетью, состоящей из белков ламинов. Эта структура контактирует с веществом хромосом (хроматином) и ядерными РНК и участвует в регуляции активности генов, отключая их. Однако с возрастом возникает дефицит ламинов, что приводит к образованию складок во внутренней мембране. Это, в свою очередь, препятствует связыванию ядерной оболочки с ДНК и вызывает активацию нежелательных генов. В результате нарушается правильное функционирование клеток, что приводит к развитию жировой болезни печени и других заболеваний.

Ученые полагают, что «сморщивание» ядерной мембраны можно предотвратить с помощью вирусов для доставки недостающих ламинов.

Ранее сообщалось, что ученые Кембриджского университета нашли способ затормозить преждевременное старение у больных синдромом Хатчинсона-Гилфорда. Это заболевание возникает из-за мутации в гене, кодирующем белок Lamin A. В качестве средства исследователи предложили подавить активность фермента N-ацетилтрансферазы 10 (NAT10).

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