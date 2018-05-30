Бывший игрок «Спартака» сменил «Мисс Нигерия-2013» на «Мисс Нигерия-2014»

Бывший нападающий московского «Спартака» нигериец Эммануэль Эменике женился на победительнице конкурса «Мисс Нигерия-2014» Ихеоме Ннади. Об этом сообщает Goal.com.

До заключения брака с Ннади форвард развелся с победительницей предыдущего конкурса — Мисс Нигерией-2013 Езин Акудо. С Ннади Эменике обручился еще в 2016-м. В 2017 году у пары родился ребенок.

31-летний нигериец выступал в составе «Спартака» с 2011 по 2013 год. В 42 играх за московский клуб форвард забил 21 мяч. Также африканец известен по своим выступлениям в турецком «Фенербахче», английском «Вест Хэм Юнайтед».

В данный момент игрок числится в испанском «Лас-Палмасе», на правах аренды. Также Эменике является победителем Кубка Африканских Наций в составе сборной Нигерии. Команда выиграла трофей в 2013 году.

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