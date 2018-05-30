Орловская полиция изловила похитителя серого котенка

В Орле полиция вернула хозяину похищенного трехмесячного котенка. Об этом в среду, 30 мая, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

О краже домашнего животного и дорогостоящего смартфона заявил 37-летний местный житель. Он рассказал, что накануне вечером у него дома собралась компания и распивала спиртные напитки. Утром мужчина проснулся и обнаружил пропажу серого котенка и мобильного телефона.

Потерпевший оценил причиненный ему ущерб в 26 тысяч рублей.

Оперативники установили, что к краже причастен знакомый хозяина квартиры — ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 39-летний орловчанин. Его задержали, он признался, что краденый телефон продал неизвестному. Дома у подозреваемого полицейские обнаружили похищенного котенка и вернули его хозяину.

В настоящее время правоохранители ищут украденный смартфон.

В отношении задержанного по подозрению в краже возбуждено уголовное дело, он отпущен под подписку о невыезде.

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