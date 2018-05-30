В Японии 90-летняя женщина-водитель переехала пешеходов

В японской префектуре Канагава 90-летняя женщина насмерть сбила одного пешехода и нанесла увечья еще трем. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Как пишет газета, Кумико Сайто (Kumiko Saito) не остановилась, когда на светофоре загорелся красный свет. По ее словам, она заметила, что загорелся красный сигнал, однако не увидела пешеходов и решила набрать скорость, чтобы проскочить. Когда женщина приблизилась к перекрестку, то поняла, что перед ней люди и резко свернула на тротуар, где и сбила нескольких пешеходов.

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В результате 57-летний мужчина погиб, еще четверо, включая саму Сайто, пострадали от легких травм.

Женщину арестовали. Как пишет издание, ее обвиняют в неосторожном вождении. Предъявлены ли ей другие обвинения, не сообщается. В полиции японка заявила, что приносит извинения пострадавшим.

Как рассказал 62-летний сын Сайто, его мать ездила на медосмотр раз или два в неделю. Он добавил, что у нее не было проблем со зрением и с памятью.

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