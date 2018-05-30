Жители уральского поселка восстали против установки бюста Николаю II

Уральцы из поселка Билимбай под Екатеринбургом выступили против установки бюста Николаю II на территории местного храма, передает Ura.ru.

Они обратились к екатеринбургскому архиепископу с просьбой найти для скульптуры другое место. «Такая новость нас не порадовала. С жителями Билимбая про памятник никто не говорил. С нами не советовались и ничего не обсуждали. С удивлением мы узнали, что памятник хотят поставить возле храма, прихожанами которого мы являемся», — отмечено в тексте письма.

Противники установки бюста объясняют свою позицию тем, что последний российский император никогда не бывал в поселке, поэтому памятник будет лишь напоминать о гражданской войне и станет причиной раздора. Инициаторы установки, по мнению возмущенных поселян, лишь стремятся привлечь внимание патриарха, который посетит Урал этим летом, в столетие убийства семьи Николая II.

«Уже сейчас, когда памятник еще не установлен, идут споры о нем, — добавили авторы обращения. — Люди начали ссориться друг с другом. Звучат необоснованные обвинения и упреки в адрес православных и Церкви».

Глава поселка Александр Гильденмайстер поддержал протест. «27 мая, на Троицу, у нас был праздник села, и я был в храме, на службе, — пояснил он изданию. — После службы ко мне подошли люди, спрашивают: „Что за дела? В интернете пишут, что у нас перед храмом святой Троицы будет установлен бюст Николая II“. Мы об этой инициативе слыхом не слыхивали!»

Инициаторы и спонсоры проекта — бизнесмены Андрей Моисеев и Станислав Могила — ранее создали в поселке, где находится принадлежащее им производство, музейный комплекс, посвященный купцам и промышленникам Строгановым и летчику-испытателю Григорию Бахчиванджи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!