В Кремле оценили идею сенаторов расспросить Цукерберга о русофобии

Кремль не имеет в повестке дня вопроса о приглашении основателя Facebook Марка Цукерберга в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 30 мая.

«Я не знаю, чем аргументирована эта инициатива Совета Федерации. Наверное, лучше обратиться туда за разъяснениями», — сказал Песков в ответ на вопрос, поддерживает ли Кремль идею позвать на заседание верхней палаты парламента Цукерберга.

Ранее спикер Валентина Матвиенко сообщила, что Совет Федерации может задать основателю Facebook вопросы о его «русофобских высказываниях», если он примет приглашение российских сенаторов.

«Нам надо встречаться и с русофобами, и выслушивать другую точку зрения. Цукерберг выступал и в Конгрессе США, где ему шестичасовой допрос устроили, и в Европарламенте. И мы можем его спрашивать, в том числе задать ему вопросы по его русофобским высказываниям», — цитирует Матвиенко агентство.

В апреле Марк Цукерберг явился на опрос в Конгресс и ответил на все интересующие вопросы сенаторов после скандала с масштабной утечкой данных 87 миллионов пользователей Facebook.

7 сентября сообщалось, что корпорация Facebook заподозрила Россию в проведении в соцсети кампании по усилению политических разногласий во время президентской кампании в США.

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