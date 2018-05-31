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Мать школьника составила список самых странных детских имен

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Американка из штата Юта Эллисон Чарнецки (Allison Czarnecki) рассказала в своем Twitter-аккаунте о наиболее странных именах, которые детям дают их родители.

«Я слишком устала, чтобы спать, поэтому собираюсь твитить наиболее тупые имена в Юте, которые есть в выпускном альбоме моего сына. Пристегнитесь», — начала она.

Далее в треде Чарнецки перечислила несколько десятков экзотических имен. В список попали Мэдисен, Тайсон, Гамбит, Аддисен, Кембри, Сидни и двойняшки Дезалин и Дреязин. «И мой фаворит в этом году… ФЕЛЕЦИЯ …пока», — завершила женщина. «Это стопроцентно настоящие имена прямо из выпускного альбома», — подтвердила молодая мать. Больше всего ее поразило, что некоторые имена содержали орфографические ошибки: при их исправлении они становились похожими на уже существующие.

Через некоторое время она продолжила: «Забыла одно из лучших. Ковбой по имени СИНЧ. Как ремень для седла лошади. Он носит пряжку каждый день». На обвинения некоторых пользователей в разглашении данных детей Чарнецки отшутилась: «Послушайте, все вы угрожаете вызвать полицию и выдвинуть обвинения. Я не давала имена этим детям. Это не моя вина».

Многие подписчики поддержали женщину. «Работая в родильном отделении больницы штата Юта, я могу с благодарностью заявить, что эта тенденция наконец угасла, хотя вы должны подготовиться к армии Люцилл, Оливеров и Каденций через 15 лет», — сообщила одна из подписчиц.

«Ох, я чувствую себя лучше! Я назвала своих дочерей Гвиневрой и Персефоной, потому что я любила английскую и греческую мифологию, а мои родители и свекры столько раз ругали меня. Теперь я знаю, что они не будут выделяться в качестве владельцев непроизносимых имен», — с облегчением заметила другая. «Это вполне легальные старые и красивые имена», — успокоила ее Чарнецки.

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