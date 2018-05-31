Организаторы музыкального фестиваля предупредили о смертоносном наркотике

Организаторы британского музыкального фестиваля Parklife предупредили посетителей об опасной таблетке экстази под названием «Каратель». Пост опубликован в Twitter.

«Вы определенно читали в прессе о двух трагических смертях на фестивале [Mutiny Festival] в прошлые выходные. В настоящее время распространяются очень сильные таблетки», — сообщили организаторы фестиваля, приложив к твиту фото наркотического вещества.

В посте указано, что прием наркотика может привести к смерти. На таблетке напечатан символ Карателя, антигероя из вселенной Marvel.

29 мая сообщалось, что два человека скончались на музыкальном фестивале Mutiny Festival в Великобритании. Перед смертью 18-летняя Джорджия Джонс и 20-летний Томми Кован отдельно друг от друга приняли экстази. Фестиваль был отменен. После произошедшего организаторов обвинили в отсутствии доступа к питьевой воде на мероприятии.

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