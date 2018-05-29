18-летняя девушка приняла экстази на музыкальном фестивале и умерла

Два человека скончались на музыкальном фестивале Mutiny Festival в Великобритании. Перед смертью 18-летняя Джорджия Джонс и 20-летний Томми Кован отдельно друг от друга приняли экстази, сообщает The Guardian.

Фестиваль был отменен. Организаторов Mutiny Festival обвиняют в отсутствии доступа к питьевой воде на мероприятии — по словам очевидцев, многие краны c водой не работали, а возле остальных образовались длинные очереди.

Посетителям фестиваля разрешалось проносить с собой только пол-литра воды. В барах она продавалась по 3,50 фунта стерлингов (около 300 рублей) за бутылку. Покинувшие территорию проведения концерта вернуться обратно уже не могли.

Экстази может вызывать перегрев и обезвоживание организма.

Полиция задержала трех человек, подозреваемых в продаже наркотических веществ на фестивале. Расследование продолжается.

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