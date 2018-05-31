Каждым десятым жителем российского села станет беглец из города

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Доля переехавших в деревню горожан в отдельных регионах страны приближается к отметке 7-10 процентов от общей численности сельских жителей. Об этом сообщили «Ленте.ру» авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Сложившийся тренд обусловлен желанием развивать независимую семейную экономику на личных подсобных хозяйствах. Однако доля россиян, которые формально числятся деревенскими, но все время проводят в городах, пока больше.

«Мы имеем вторую волну горожан, которые переселяются в села. Они переселяются не просто так, чтобы выжить, как это было в 1990-е годы, а едут уже сознательно. Открывают какое-то собственное дело», — рассказал руководитель исследования, директор института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Никулин.

Среди позитивных последствий этого процесса, по мнению исследователей РАНХиГС, — рост уровня занятости населения, формирование ресурсной базы для агротуризма и рост производственной культуры на селе.

В академии уверены, что горожане ориентированы на выпуск традиционной для той или иной местности продукции, но при этом привозят с собой модернизированное оборудование и современную методику ведения хозяйства.

«Идет также диверсификация деятельности сельских жителей. Речь может идти о всякого рода работе, связанной с обслуживанием домов приехавших горожан», — подчеркнул Никулин

Увеличивающийся на глазах неформальный сектор личный хозяйств вступает в конфликт с госструктурами и крупными производителями, подчеркивают исследователи. Последние, в частности, занимаются демпингом, снижая качество продукции и нечестным путем удерживая рынок сбыта.

В целом исследователи полагают, что четкой границы между городом и селом не существует. «Сейчас скорее наблюдается сельско-городской консилиум», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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