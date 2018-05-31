Случай признали единственным ресурсом сборной России на домашнем ЧМ

Футбольный комментатор Василий Уткин подвел итоги товарищеского матча сборной России с австрийцами. Его колонка опубликована на сайте johndonne.ru.

«С критикой и требованиями вы опоздали. Еще пару недель назад можно было надеяться что-то изменить. После товарищеских матчей с Бразилией и Францией необходимо было орать и барабанить по этому поводу. А сейчас поздно. Единственным оставшимся ресурсом сборной России на чемпионате мира остается случай», — пишет Уткин.

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Комментатор считает, что российским игрокам остается надеяться на то, что соперники окажутся хуже готовы к мундиалю. «Если угодно, можно еще желать проблем со здоровьем Салаху. Что-нибудь надежное и стратегически безвредное. Например, понос в день игры», — заключил он.

30 мая сборная России проиграла сборной Австрии со счетом 0:1. Единственный мяч на 28-й минуте встречи забил полузащитник австрийцев Алессандро Шопф.

Чемпионат мира-2018 стартует 14 июня. В матче-открытии турнира команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Саудовской Аравии. Два других соперника россиян по группе А — Египет и Уругвай. Нападающий египтян Мохамед Салах, получивший травму плеча в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», успеет восстановиться к встрече с Россией.

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