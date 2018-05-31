Требовавшего интимные фото в обмен на жизнь полицейского вычислили и арестовали

В американском штате Флорида полицейский грозился убить женщину, если та не отправит ему свои интимные фотографии. Об этом сообщает New York Post.

25-летнего Джошуа Дэвида Фанчера (Joshua David Fancher) арестовали после того, как женщина из штата Джорджия подала на него жалобу. Как сказано в протоколе, полицейский «терроризировал» женщину и отправлял ей сообщения с неизвестного номера с угрозами, требуя выслать ему интимные фото.

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Среди посланий, которые он изначально отправлял женщине через Instagram, были угрозы убить ее, а также изнасиловать или убить членов ее семьи.

Фанчер уволился из полиции в связи с поступившим обвинением. Его арестовали и отправили в окружную тюрьму, где его содержат без права выйти на свободу под залог.

В апреле сообщалось о британце, который на протяжении четырех месяцев терроризировал женщину, выкладывая на порносайтах фото и видео с ней. Также он создал учетную запись в Facebook, где опубликовал запись, на которой женщина танцует обнаженной. Кроме того, мужчина загрузил развратные ролики в рабочий профиль ее брата, назвав жертву стриптизершей.

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