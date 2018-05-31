Школьница спасла утопающую подругу и утонула сама в Тверской области

Школьница погибла в Вышнем Волочке Тверской области, пытаясь спасти утопающую подругу. Тело 16-летней девочки извлекли из воды и передали полиции. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Подростки отдыхали на Вышневолоцком водохранилище в среду, 30 мая. По предварительным данным, во время купания одна из школьниц начала тонуть. Другая помогла ей выбраться на берег, но самой ей это не удалось.

На месте работают сотрудники СКР. Начата проверка по факту случившегося. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей.

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