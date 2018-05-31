Зидан назвал главную причину ухода из «Реала»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение покинуть испанский клуб. Его слова приводит Football Espana.

«Победа в чемпионате Испании в позапрошлом сезоне была моим лучшим моментом в "Реале". После трех сезонов сложно продолжать работать и сохранять мотивацию. В таком положении я и нашел себя», — заявил тренер.

Зидан рассказал, что могло повлиять на его решение. «Остался бы я, если бы мы проиграли в финале Лиги чемпионов? Не знаю. Возможно, это повлияло бы. Ни один из игроков команды не имеет отношения к этому решению. Они отнеслись к этому с уважением, как и ко всем тренерским решениям во время моей работы», — добавил он.

Ранее 31 мая Зидан объявил об уходе из «Реала». На пресс-конференции тренер заявил, что «команда должна продолжать выигрывать и ей для этого нужны перемены». За время пребывания на посту Зидан привел команду к трем подряд победам в Лиге чемпионов, став единственным тренером, которому покорилось это достижение.

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