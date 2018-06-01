СК заинтересовался задержанием аутиста московскими полицейскими

Следственный комитет по Москве начал проверку по факту возможного применения сотрудниками полиции физической силы в отношении молодого человека с аутизмом. Об этом говорится на сайте ведомства.
«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — утверждает СК.
Следователи заинтересовались новостью о том, что полицейские задержали шумного молодого человека, применяли к нему спецсредства, два часа держали в отделении и вызвали врачей, которые отвезли его в психиатрическую больницу. Позднее его мать Татьяна Иванова написала в Facebook, что ее сын Павел Васильев — инвалид с детства и аутист, а в отделении полиции к нему применялось насилие. «Сын мне потом рассказал, что его несколько раз душили, завязывали ему рот и голову его футболкой, очевидно в качестве успокоительного», — добавила Иванова