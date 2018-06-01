Губернатор Подмосковья заявил о важности оборонзаказа для региона

Власти Подмосковья заинтересованы в развитии предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе Всероссийского форума «Гособоронзаказ–2018». Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 1 июня.

«Все, что связано с оборонзаказом, для нас, для Подмосковья, как вы понимаете, имеет особое отношение, потому что в наших наукоградах, в наших городах расположено более 130 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Мы все заинтересованы, чтобы они развивались, чтобы люди получали высокую заработную плату, чтобы оборонзаказ вовремя исполнялся, чтобы все предприятия были на хорошем, на должном счету», — сказал Воробьев.

Он отметил, что Подмосковье обсуждает с Федеральной антимонопольной службой России различные способы взаимодействия.

В рамках форума участники обсудят развитие закрытых торгов в электронной форме и реформу государственного регулирования цен в сфере гособоронзаказа. Кроме того, эксперты рассмотрят вопросы преодоления ограничений на диверсификацию производства, а также информационные технологии для решения задач гособоронзаказа.