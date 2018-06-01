Скрывавшаяся от публики 20 дней Мелания Трамп рассказала о себе

Супруга президента США Мелания Трамп, не появлявшаяся на публике в течение 20 дней после операции на почке, рассказала, что чувствует себя хорошо. Об этом первая леди сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Она попросила СМИ не спекулировать на тему того, где она и чем занимается. «Будьте уверены, я нахожусь здесь, в Белом доме, с моей семьей, чувствую себя великолепно и усердно работаю во благо детей и американского народа», — говорится в сообщении.

В последний раз на публике жена Дональда Трампа появилась 10 мая. Она сопровождала президента, встречавшего на военной базе Эндрюс в Мэриленде трех американцев, освобожденных северокорейскими властями.

Через четыре дня в Белом доме сообщили, что 48-летняя Мелания перенесла операцию на почке в военно-медицинском центре Уолтера Рида. Она прошла процедуру эмболизации. Президент США сообщил, что все прошло успешно. 19 мая первая леди вернулась в Белый дом.

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