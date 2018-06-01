На ВДНХ показали модные платья

В Москве в павильоне выставочного комплекса ВДНХ прошло дефиле коллекции модного дома Chanel «Париж — Гамбург» Métiers d’art 2017/18, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Коллекция, впервые показанная в декабре 2017 года в новом гамбургском концертном зале — Эльбской филармонии. Декорации, отсылавшие к теме грузового порта Гамбурга, были воссозданы на ВДНХ в павильоне №69 с учетом его архитектурных особенностей. В основе идеи коллекции — форма моряков торгового флота, переработанная креативным директором дома Карлом Лагерфельдом.

Фото: Olivier Saillant 1 /8

Среди гостей показа были посланница дома Каролин де Мегрэ, актрисы Джоанна Прайсс, Равшана Куркова, Марин Вакт, Ирина Старшенбаум, Ксения и Полина Кутеповы, корейская модель Су Джу Пак, балерина Анастасия Шевцова. После показа гостей ждало афтерпати с участием DJ Су Джу Пака, певицы Mabel и Гриши Урганта.

Во время Недели высокой моды в Париже в январе 2018 года компания Chanel представила ювелирную коллекцию haute joaillerie под названием L'Esprit du Lion («Львиный дух»). В коллекцию вошли кольца, серьги, колье, сотуары, браслеты и вечерние часы из белого и желтого золота с бриллиантами (бесцветными и желтыми), желтыми бериллами, сапфирами разных оттенков и топазами. Всего в линии 53 предмета. Создатели украшений вдохновлялись фигурами львов из дерева, мрамора и бронзы из парижской квартиры Габриэль Шанель на рю Камбон, 31.

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