Петербургский чиновник порвал в суде паспорт в надежде избежать ареста

Петербургский чиновник порвал в суде загранпаспорт в надежде избежать ареста. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает ТамТам-канал объединенной пресс-службы судов города.

«Евгений Николаенко, утверждая, что ему может быть избрана мера в виде домашнего ареста, в ходе судебного заседания демонстративно порвал заграничный паспорт», — говорится в сообщении.

Однако суд не оценил усилий Николаенко и заключил его под стражу в СИЗО-6.

Бывший начальник юридического управления комитета по строительству Евгений Николаенко обвиняется в мошенничестве. По данным «Фонтанки», вместе с ним по делу о мошенничестве при согласовании контрактов на строительство социально значимых объектов был задержан бывший председатель комитета по строительству Ленинградской области Виталий Жданов. Он выразил готовность сотрудничать со следствием, попросив избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, но также был заключен под стражу.

Жданову инкриминируется хищение 28 миллионов рублей в период работы первым заместителем председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга.

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