Названы условия возвращения российских военных в Донбасс

Российские офицеры могут вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, если Украина выполнит ряд условий. Об этом в интервью РБК заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«[Нужны] законодательное закрепление на Украине их юридического статуса и гарантий безопасности, утверждение в минской контактной группе положения об СЦКК (регламента), снятие украинской стороной требования о передаче российскими военнослужащими своих биометрических и персональных данных при пересечении границы», — сообщил он.

Кроме того, Москва считает необходимым возвращение в состав СЦКК представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые ранее уже принимали участие в работе центра. По мнению Карасина, подобные меры способствовали бы повышению эффективности организации.

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Российские офицеры, работавшие в СЦКК в Донбассе, покинули территорию Украины 19 декабря прошлого года. В МИД России пояснили, что СЦКК столкнулся с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. В частности, украинская сторона сознательно создавала для входящих в состав центра российских военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку и чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей. Российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории, запрещалось общение с местным населением.

Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон, призванный оказывать содействие реализации минских соглашений, был создан по просьбе украинской стороны и в соответствии с договоренностями на уровне президентов России и Украины. Он начал работу в сентябре 2014 года. В него вошли представители Вооруженных сил Украины и России (75 офицеров, которые менялись каждые три месяца). На начальном этапе в состав входили и представители самопровозглашенных республик Донбасса.

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