Грузинского вора в законе избили и лишили титула в Стамбуле за длинный язык

Грузинский вор в законе, 36-летний Теймураз Чурадзе, известный в криминальных кругах как Алеко Шошия, был избит и лишился титула в турецком Стамбуле. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

По его данным, обидчиками Шошии стали воры в законе из Грузии Георгий Нижарадзе (Гия) и Гоча Алпаидзе (Алфасон), принадлежащие к одному из двух ответвлений кутаисского воровского клана. Соответственно, Шошия относится к другому ответвлению; при встрече с оппонентами он нелестно отозвался и об Алфасоне, и об его с Гией ответвлении.

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«Алфасон набросился на Чурадзе и стал его избивать, не давая опомниться. Потом к нему присоединился и Гия. Избиение Шошии сопровождалось издевательскими насмешками», — говорится в сообщении. По итогам разборки Шошия был лишен воровского титула.

Ранее 1 июня стало известно, что в ресторане «Белый дом» сотрудниками московского уголовного розыска был задержан 36-летний вор в законе Хаджибаба Талыбханлы, известный также как Хаджи Бейлаганский.

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