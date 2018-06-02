Названы работники с самой маленькой зарплатой в России

Росстат озвучил категории наименее оплачиваемых в России специалистов. Об этом пишет RT со ссылкой на данные службы.

Согласно данным на конец марта 2018 года, самую низкую зарплату получают работники производств одежды. В среднем она составляет 18 679 рублей. За год она снизилась на четыре процента с 19 490 рублей.

На втором месте антирейтинга по величине заработной платы оказались специалисты, занятые в производстве кожи и изделий из нее. В среднем они получают в месяц 21 566 рублей. На третье место Росстат поместил работников мебельных предприятий со средней зарплатой 21 935 рублей.

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Ранее Росстат назвал самые высокооплачиваемые в России профессии. Отмечалось, что за год список лидеров не изменился, но их среднемесячный доход вырос. На первом месте оказались работники, занятые в добыче сырой нефти и природного газа.

По данным службы, в апреле 2018 года среднемесячная зарплата россиян выросла на 10,4 процента, до 43 550 рублей. Реальные располагаемые доходы россиян в апреле увеличились на 5,7 процента в годовом выражении.

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