На выборах под Одессой пострадали 13 полицейских

Сотрудники Национальной полиции Украины пострадали во время конфликта на избирательном участке под Одессой. Об этом в субботу, 2 июня, сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы регионального управления Нацполиции, днем в дежурную часть поступило анонимное сообщение о минировании избирательного участка в селе Цебриково в Одесской области. Для обеспечения безопасности людей полицейские начали их эвакуацию.

Однако действия силовиков возмутили некоторых граждан, и они распылили в их сторону газ, в результате чего пострадали 13 полицейских.

Полицейские задержали двоих правонарушителей, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов». Теперь каждому грозит до трех лет лишения свободы.

В феврале в селе Залесье Киевской области бывший участник АТО (антитеррористической операции на востоке страны) обстрелял своих соседей и забросал их гранатами, после чего открыл огонь по сотрудникам полиции. В результате случившегося пострадали два человека.

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