Американка застрелила мужа ради кота

Жительница американского города Даллас (штат Техас) убила супруга за то, что тот избивал кота. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, 47-летнюю Мэри Харрисон (Mary Harrison) арестовали после того, как ее супруг 2 июня скончался от огнестрельного ранения. Первоначально женщина просто рассказала полицейским, что ссорилась с мужем, потому что тот бил питомца. Однако уже в участке американка пояснила, что именно она выстрелила в мужчину из-за его поведения.

По словам соседей, недавно женщина расклеивала по округе объявления о пропаже животного. Питомца вернули семье незадолго перед стрельбой.

Харрисон предъявили обвинения в убийстве. Она может выйти под залог в 100 тысяч долларов. The Independent отмечает, что в Техасе признанные виновными в подобном преступлении могут быть приговорены к смертной казни. Однако неясно, грозит ли высшая мера наказания женщине, поскольку обычно к ней приговаривают в более серьезных случаях, указывает издание.

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