Путину предложили вспомнить о детях при оценке работы губернаторов

Президент Владимир Путин поручит администрации и правительству проработать вопрос о введении в критерии эффективности деятельности глав регионов так называемого детского компонента. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 4 июня.

С соответствующей инициативой к главе государства в ходе встречи обратилась детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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«Нам бы хотелось, чтобы показателей, которыми измеряют качество детской политики, было больше. В связи с этим мы подготовили предложения, по которым просим рассмотреть возможность введения в критерий эффективности деятельности глав субъектов Российской Федерации детского компонента, чтобы все-таки эта тема была одной из приоритетных сегодня наравне с формированием экономической привлекательности, инвестиционной привлекательности субъектов и так далее», — сказала Кузнецова.

С ее точки зрения, это поспособствует возрастанию роли темы детства в региональной политике.

5 апреля Владимир Путин не поддержал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивать работу губернаторов по записям видеокамер и улыбкам местных жителей.

В ноябре прошлого года президент подписал указ, который устанавливает критерии оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти.

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