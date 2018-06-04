Феминистки добрались до несовершеннолетних мальчиков

Американский ретейлер J.Crew выпустил серию детских футболок с феминистической тематикой, сообщает Independent.

По словам представителей J.Crew, линейка разработана с целью привлечения внимания общества к таким проблемам, как контроль над оружием в США, защита репродуктивных прав женщин и равного доступа к образованию для обоих полов.

Розовые футболки для мальчиков с белой надписью I am a feminist too («Я тоже феминист») понравились поклонникам бренда, и многие назвали их «потрясающими».

«Спасибо, что помогаете научить наших сыновей быть лучше и показать дочерям, что они могут завоевать мир», — благодарили родители в комментариях к публикации в Instagram.

«Детей нужно учить любви и уважению к людям, независимо от расы, пола или сексуальной ориентации», — добавили другие.

Однако некоторые пользователи соцсети не одобрили феминистический лозунг на детской футболке.

«Я люблю наших внуков и никогда не надел бы на них одежду с политическим высказыванием», — критиковали они.

Футболки доступны в онлайн-магазине J.Crew по цене 22 доллара.

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В июле 2017 года итальянский модный дом Prada расширил коллекцию Poster Girl. В ней появились футболки с принтами на тему феминизма. Иллюстрации разработал американский художник Роберт Макгиннис, который создавал афиши к картине «Завтрак у Тиффани» и к первым фильмам про Джеймса Бонда.

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