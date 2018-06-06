Трамп помиловал прабабушку-наркоторговку после заступничества Кардашьян

Президент США Дональд Трамп после просьбы телезвезды Ким Кардашьян сократил тюремный срок 63-летней афроамериканке Элис Джонсон, осужденной пожизненно за хранение наркотиков. Вскоре она выйдет на свободу, пишет CNN со ссылкой на заявление Белого дома.

«Джонсон взяла на себя ответственность за свое поведение в прошлом и была образцовой заключенной на протяжении двух десятилетий. Несмотря на пожизненный срок, Элис много работала над своей реабилитацией в тюрьме и была наставником для других заключенных», — говорится в документе.

Как отмечается, администрация США всегда занимает жесткую позицию по отношению к преступникам, но в то же время считает, что тот, кто выплатил свой долг обществу и упорно трудился, заслуживает второго шанса. Когда именно Джонсон выйдет на свободу, не уточняется.

Кардашьян в своем Twitter написала, что это самая лучшая новость. По ее словам, помилование женщины вдохновляет и вселяет в других надежду на то, что они получат еще один шанс.

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Телезвезда встретилась с Трампом 30 мая.

За помилование Джонсон правозащитные организации боролись с 2014 года. Кардашьян начала добиваться ее амнистии в октябре 2017 года, когда узнала о ее судьбе из Twitter. На тот момент женщина провела в тюрьме 21 год, сейчас у нее уже появились правнуки.

Джонсон осудили в 1996-м в штате Теннесси за организацию сбыта кокаина, хранение наркотика и отмывание денег на пожизненный срок без права на досрочное освобождение. Это было первое правонарушение в ее жизни. По ее словам, она потеряла работу, после чего в отчаянии пошла на этот шаг.

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