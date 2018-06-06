Власти Гватемалы заявили о 200 пропавших без вести после извержения вулкана

Число пропавших без вести после извержения вулкана Фуэго в Гватемале составило почти 200 человек. Об этом сообщил глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий страны Серхио Кабаньяс ,передает РИА Новости.

В свою очередь, Национальный институт судебных наук Гватемалы сообщил о найденных 75 телах погибших, из них опознаны пока останки только 23 человек. Canal Antigua сообщает, что неопознанные останки семерых детей будут доставлены в США для проведения генетической экспертизы.

Власти предупреждают о вероятном повторном извержении исполина, жителям ближайших к вулкану деревень рекомендовано покинуть зону стихийного бедствия.

Вулкан Фуэго проснулся 3 июня, выбросив пепел и лаву на высоту до 10 километров. Многие из погибших, вместо поиска убежища наоборот направлялись в сторону стихии, желая поближе рассмотреть редкое явление. Извержение стало одним из сильнейших с 1902 года — тогда погибли 100 человек.