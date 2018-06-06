Россиянка защищалась от ударов мужа и получила срок

Сонковский районный суд Тверской области приговорил местную жительницу, которая, обороняясь, убила мужа, к ограничению свободы сроком на год, сообщает пресс-служба суда.

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Суд установил, что 1 января супруги поссорились во время совместного застолья, после чего мужчина ударил жену не менее 48 раз руками и ногами и не менее трех раз — рукояткой ножа по лицу и голове. Когда он замахнулся в очередной раз, женщина перехватила его руку и дважды ударила его ножом в грудь. От полученного ранения мужчина погиб на месте.

Подсудимая признала вину, ее дело по части 1 статьи 108 УК России («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны») рассмотрели в особом порядке. Суд пришел к выводу, что интенсивность нападения и защиты не соответствовали друг другу, так как действия мужчины «не были сопряжены с насилием, опасным для жизни, либо с непосредственной угрозой такого насилия».

В конце мая, житель города Лебедянь Липецкой области избил бывшую супругу и частично снял с нее скальп, но остался на свободе — ему назначили год исправительных работ за причинение легкого вреда ее здоровью. По словам адвоката потерпевшей, за несколько дней до заседания пьяный мужчина приходил к бывшей супруге и обещал после суда оторвать ей голову.

22 мая суд Находки (Приморский край) оправдал 39-летнюю Галину Каторову, которую ранее признали виновной в причинении умышленного вреда здоровью мужу: она защитилась ножом, пока он ее душил. Коллегия судей признала, что женщина была вынуждена применить необходимую оборону.

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