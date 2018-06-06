Полицейский хотел подменить 40 тысяч литров спирта водой и попался

Следователи передали в суд уголовное дело оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Кабардино-Балкарской Республики, пытавшегося подменить 40 тысяч литров спирта водой. Об этом в среду, 6 июня, сообщила пресс-служба республиканского СК.

Полицейскому вменяются статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Согласно материалам уголовного дела, вечером 14 июня 2017 года сотрудники ДПС задержали грузовой автомобиль с прицепом, в котором находилось восемь тысяч емкостей объемом по пять литров каждая с прозрачной жидкостью без маркировки. Одну канистру силовики изъяли и отправили на исследование, оставшиеся емкости были опечатаны в прицепе и отправлены на ответственное хранение. Проверку жидкости поручили оперуполномоченному, который узнал от водителя фуры, что в емкостях этиловый спирт.

В сообщении СК отмечается, что полицейский, осознавая, что перевозчик должен быть привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, а продукция подлежит конфискации, действуя из корыстной заинтересованности, подменил изъятую канистру со спиртом на аналогичную емкость с водой. Затем он направил ее в экспертное учреждение на исследования. Однако на основании полученной оперативной информации о превышении сотрудником полиции должностных полномочий, сотрудники ФСБ изобличили оперуполномоченного. Были проведены повторные изъятия образцов продукции, экспертиза которых показала, что в емкостях содержится этиловый спирт. Водитель автомашины был привлечен к административной ответственности, а спиртосодержащая продукция конфискована.

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