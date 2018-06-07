Француз умер после попойки с азербайджанцами

Два гражданина Азербайджана, обвиняемые в убийстве 22-летнего француза, предстанут перед судом. Об этом РИА Новости сообщила представитель СК по Московской области Ольга Врадий.

Мужчинам вменяется разбой, покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

По версии следствия, 15 декабря 2016 года обвиняемые познакомились у одного из столичных баров с британкой и двумя французами. Их угостили пивом с клозапином, после которого потерпевшие потеряли сознание и их отвезли в деревню Челобитьево Мытищинского района. Там у граждан Евросоюза похитили 1,3 миллиона рублей и бросили в сугроб на обочине. Один из опоенных — 22-летний юноша — скончался от комбинированного отравления клозапином и этиловым спиртом.

Клозапин — антипсихотическое лекарственное средство (нейролептик).

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