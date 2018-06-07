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Бомбардировщики США вновь заметили у российской границы

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Американские сверхзвуковые бомбардировщики совершили многочасовые полеты у балтийских границ России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Как сообщает агентство, два бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности B-1B Lancer военно-воздушных сил США вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании в среду, 6 июня. Самолеты совершали тренировочные полеты.

С конца мая американские бомбардировщики несколько раз приближались к российской границе. В ночь на 2 июня, недалеко от российской границы на Балтике были зафиксированы два B-1B, однако потом там появился только один бомбардировщик.

По информации «Интерфакса», 30 мая три дальних тяжелых бомбардировщика B-1B пересекли Атлантику и прибыли в Фэрфорд с американской авиабазы Дайс, штата Техас.

Фэрфорд является передовым пунктом базирования ВВС США для дальних тяжелых бомбардировщиков, стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерное оружие, а также стратегических высотных разведывательных самолетов U-2.

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