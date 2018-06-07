Заложник откупился от похитителей партией наркотиков и был убит

В Ленинградской области нашли мужчину, пропавшего без вести четыре года назад. Его убили после выплаты выкупа в виде партии наркотиков. Об этом в четверг, 7 июня, сообщила пресс-служба управления СК по Санкт-Петербургу.

5 июня были задержаны трое подозреваемых в похищении и убийстве: житель Петербурга и уроженцы Псковской области и Красноярского края. Оперативное видео задержания опубликовано на YouTube-канале СК.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

По версии следствия, петербуржец на почве личных неприязненных отношений решил организовать похищение приятеля, чтобы получить с него выкуп. Для совершения преступления он привлек четверых мужчин.

22 мая 2014 года около одного из домов по Приморскому шоссе похитители напали на жертву, насильно посадили его в автомобиль и вывезли на территорию Курортного района. Они потребовали от заложника пять миллионов рублей за его освобождение. Вместо денег он отдал партию наркотиков. Несмотря на выкуп, его увезли в лес, где убили обломком дерева и закопали в заранее приготовленной яме.

6 июня 2018 года один из исполнителей показал следователям место захоронения жертвы.

Во время обысков у подозреваемых изъято оружие и боеприпасы, а также наркотические средства.

Решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.

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