В Великобритании ополчились на антивозрастную косметику

Королевское общество по вопросам общественного здравоохранения Великобритании (The Royal Society for Public Health, RSPH) призвало не использовать слово «антивозрастной» в косметической индустрии. Исследование опубликовано на сайте организации.

В докладе подчеркивается, что частое употребление слова «антивозрастной» выставляет старение как негативный процесс и заставляет людей стесняться своего возраста. Ответственность за это исследователи возложили на бьюти-индустрию.

«Мы выяснили, насколько полезным для здоровья и самочувствия может быть позитивное отношение к старению. Тем не менее, те обсуждения старения, которые ведутся в СМИ, представляют старость как катастрофу», — сказано в докладе Королевского общества.

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Согласно исследованию, 49 процентов женщин и 23 процента мужчин чувствуют давление общества, которое заставляет их прибегать к различным услугам для сохранения молодости и красоты. Доклад призывает перестать бороться с признаками старения, потому что это бессмысленно и опасно, а также избавиться от дискриминации пожилых людей. Исследователи подчеркнули, что старение — естественный процесс.

В августе 2017 года журнал Allure отказался использовать слово «антивозрастной», чтобы остановить пропаганду старения как состояния, которое необходимо остановить или замедлить. Редакторы призвали индустрию постепенно изменять взгляд на проблему освещения возраста в СМИ и «прославлять красоту в любом возрасте».

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