Изгнанную за старость известную модель через 20 лет снова пригласили на работу

Французский бренд косметики и парфюмерии Lancôme пригласил известную в 1980-90-х годах модель Изабеллу Росселлини стать лицом антивозрастной линейки бренда, сообщает Mirror.

Модель рассказала, что когда ей было 42 года, бренд, для которого она работала около 15 лет, расторг с ней контракт по причине слишком зрелого возраста: «Они сказали, что я уже не могу воплощать женскую мечту о вечной юности. Это было очень обидно и болезненно». Однако в 65 она снова стала интересна бьюти-индустрии. «Я заявила, что говорить об антивозрастной косметике — само по себе дискриминация и эйджизм, и представители компании согласились со мной, но сказали, что во многих странах некому объяснить это женщинам, — рассказала Росселлини. — Они предложили мне донести эту мысль до моих ровесниц, и я приняла их предложение».

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Росселлини будет представлять линию кремов и других антивозрастных средств Lancôme Renergie Multi Glow.

Изабелла Фьорелла Элеттра Джованна Росселлини — итальянская киноактриса и модель. Дочь шведской актрисы Ингрид Бергман и итальянского кинорежиссера Роберто Росселлини. Была женой режиссера Мартина Скорсезе, встречалась с Дэвидом Линчем и Гэри Олдменом. Позировала для журналов Vogue, Marie Claire, Harper's Bazaar, Vanity Fair, с 1982 года была лицом бренда Lancôme. Автор трех книг.

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