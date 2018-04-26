Испанский политик решила своровать кремы против морщин и ушла в отставку

lavanguardia.com

Глава правительства Мадрида Кристина Сифуэнтес ушла в отставку после того, как ее обвинили в краже кремов из супермаркета. Об этом сообщает газета Vanguardia.

По сведениям издания, чиновница в 2011 году похитила две баночки антивозрастного крема из супермаркета, расположенного рядом с местом работы. Их общая стоимость не превышает 40 евро.

Однако видео из магазина появилось только сейчас. На нем видно, как охранник приводит женщину в подсобное помещение и заставляет выложить из сумки все содержимое. Отмечается, что администрация супермаркета не стала обращаться в полицию, поскольку политик заплатила за товар.

По словам 53-летней Сифуэнтес, публикация видеозаписи — доказательство того, что на нее собирали компромат. Женщина отметила, что гордится выполненной работой и уходит с высоко поднятой головой.

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