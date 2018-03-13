Сотрудники кладбища в Италии сдали в ломбард вырытые украшения, зубы и череп

Сотрудники одного из кладбищ в итальянском Турине раскапывали могилы ради наживы. Об этом сообщает fanpage.it.

По информации портала, найденные на трупах драгоценности и золотые зубы могильщики продавали или сдавали в ломбард. Как минимум однажды их добычей даже стал целый череп. Своеобразный пункт сбора ценностей, снятых с трупов, они организовали у себя в раздевалке.

Расследование в отношении работников кладбища начали в октябре 2016 года. Стражи порядка установили, что могильщики подделывали документы об эксгумации старых могил. Всего подозреваемыми по этому делу проходил 31 человек, 15 из них арестованы и помещены под домашний арест. Их обвиняют в создании преступного сообщества, фальсификации дел, уничтожение и эксгумации трупов, кражах и взяточничестве.

Как выяснила полиция, помимо осквернения могил сотрудники кладбища в рабочее время периодически готовили барбекю прямо на его территории.

В конце 2017 года сообщалось, что на Сицилии обнаружили любителей готовить шашлык на территории кладбища. Это произошло после того, как в соцсетях распространили фото с мужчиной у мангала около стены с замурованными урнами с прахом. Неподалеку от него за обеденным столом сидел другой мужчина. Как удалось выяснить, снимок был сделан в муниципальном округе Мелильи к северу от города Сиракуза.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!