Звезду «Уилла и Грейс» заставили сняться голой коварные продюсеры

Голливудская актриса Дебра Мессинг заявила, что ее обманом склонили к съемкам обнаженной в ее дебютном фильме «Прогулка в облаках». Ее слова передает The Hollywood Reporter.

По словам артистки, ее уговорили подписать договор, в котором она соглашалась сниматься голой, пообещав, что обнаженки в фильме не будет. «Продюсеры сказали мне: "Это просто прихоть режиссера, фильм снимается для аудитории старше 13 лет, мы не можем там ничего показывать, так что ничего не случится, если ты подпишешь". А потом я прихожу на площадку и мне говорят: "Так, вот твое нижнее белье для первой части, а вот твоя сцена обнаженной"», — поведала Мессинг.

Продюсеры объяснили изменения планов тем, что в международном прокате возрастное ограничение фильма решили повысить. Мессинг также пожаловалась, что во время съемок режиссер «Прогулки в облаках» Альфонсо Арау отказывался раскрывать ей, с каких углов будет снимать ее тело. Женщина просила его об этом, чтобы морально подготовиться к процессу.

«Прогулка в облаках» с Киану Ривзом в главной роли вышла в 1995 году. Помимо этого, Мессинг снялась в таких фильмах, как «Жених напрокат», «Человек-мотылек», «А вот и Полли» и «Знаменитость», а также в сериалах «Сайнфелд» и «Уилл и Грейс».

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