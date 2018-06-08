Турция призвала помнить «аннексию Крыма»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал европейские страны, которые стали уделять меньше внимания вопросу Крыма. Об этом он заявил во время ужина в Центре культуры и помощи крымским татарам в Анкаре, передает турецкое агентство Ихляс.

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Он отметил, что Турция не признает и «не будет признавать аннексию Крыма». «Мы видим, что западные страны начали забывать о Крыме. Если вы сегодня забудете о Крыме, а завтра что-то случится с Украиной, то вы будете нести за это ответственность», — подчеркнул он.

По сообщению агентства, на ужине присутствовали министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который находится в Турции с рабочим визитом, а также депутат Верховной Рады страны, один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после проведения референдума, за присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство участников плебисцита. В Москве указывают, что процедура соответствовала нормам международного права, однако Киев, а вместе с ним ряд западных стран отказались признавать результаты голосования. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт. Анкара неоднократно заявляла, что никогда не признает присоединение полуострова к России.

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