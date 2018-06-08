Раскрыта причина запрета концертов Земфиры во время чемпионата мира

Ответственность за срыв выступлений Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде лежит на организаторах концертов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 8 июня, заявил анонимный представитель компании-оператора фан-зоны чемпионата мира в этих городах.

По словам собеседника радиостанции, организаторы собирались провести мероприятия в фан-зонах, подготовленных для болельщиков, сами по себе, «никого не спросив». Никаких документов, отметил он, подписано не было.

«Они хотели взять бесплатно, не платя ни за что вообще. Себестоимость работы одного дня фан-зоны — это десятки миллионов рублей. Они хотели сделать это бесплатно для себя, при этом продавая билеты. Какие-то города пошли на это, Казань, Екатеринбург — они согласились на эти условия, видимо, из бюджета региона. Хотя непонятно, почему коммерческая структура продает билеты, а бюджеты регионов должны это компенсировать», — заявил источник.

Ранее в пятницу стало известно, что концерты Земфиры запретили из-за чемпионата мира по футболу. Соответствующее объявление появилось на сайте певицы.

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