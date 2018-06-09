Ратаковски отпраздновала день рождения в откровенном комбинезоне

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски отпраздновала день рождения в облегающем костюме из прозрачной ткани. Об этом сообщает Vogue.

Свое 27-летие она отмечала в нью-йоркском ресторане Panna II Garden в компании друзей и мужа Себастиана Биар-Маккларда. В качестве наряда для вечеринки девушка выбрала черный комбинезон с глубоким декольте и открытой спиной, украшенный золотым орнаментом. Под костюм Ратаковски надела черный бюстгальтер и высокие черные трусы. Модель дополнила свой наряд белыми кроссовками Nike.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 8 Июн 2018 в 9:25 PDT

Эмили Ратаковски вступила в брак в феврале 2018 года. Она вышла замуж в неброском костюме горчичного цвета, который купила в масс-маркетном магазине Zara за 168 долларов. 23 февраля супермодель опубликовала в социальной сети Instagram фотографию с подписью: «Итааак, у меня сюрприз. Сегодня я вышла замуж».

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В апреле Ратаковски выпустила лукбук новой пляжной коллекции своего бренда Inamorata, в которой также снялся ее муж. На фотографиях модель позирует возле кабриолета, за рулем которого сидит ее супруг, у бассейна частной виллы, на садовой лестнице и сиденье машины.

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