Журналистка случайно вырядилась в костюм ковра и прославилась

Пользователи сети посмеялись над журналисткой по имени Илона Бертон (Ilona Burton), которая случайно пришла в платье, похожем на офисный ковер. Снимок опубликован на ее странице в Twitter.

«Когда ты приходишь на работу одетая, как ковер. Я подавлена», — написала девушка, которая легла на пол ради забавного снимка. И действительно, определенное сходство сложно не заметить: по расцветке ее наряд практически не отличался от ковра.

Забавная фотография за короткое время набрала более шести тысяч репостов и почти 60 тысяч лайков. Как выяснилось в комментариях, Бертон — не единственная девушка, которую было легко спутать с полом. Остальные пользователи выложили похожие фотографии, где они случайно одевались под стиль интерьера помещения.

Ранее в соцсетях посмеялись над человеком в костюме общественного туалета. Пользователи похвалили креативного создателя наряда, а также признали костюм «самым лучшим в мире».

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