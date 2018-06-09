В Башкирии пони выбросили на помойку

В башкирском Стерлитамаке на помойку выкинули живого пони. Сообщение об этом появилось в городской группе во «ВКонтакте» «Подслушано в Стерлитамаке».

Облезлое животное, привязанное к дереву возле свалки, обнаружила местная жительница и написала об этом в группе. «Как можно так оставить животное на привязи? Белорецкий тракт, 6, рядом с этим домом — помойка. Хозяева, отзовитесь, заберите его оттуда, просто очень жалко. Ведь так нельзя», — возмутилась она и прикрепила снимки пони.

Комментаторы разделили негодование девушки и пожалели брошенное животное. Как отметила одна из пользовательниц, у пони есть хозяйка, которая держит коров и лошадей на садовом участке вблизи свалки и заставляет животных катать детей у местного кинотеатра. Она подчеркнула, что садоводы не раз обращались в суд, но «воз и ныне там».

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