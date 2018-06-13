ЛДПР и КПРФ смогут заработать на прошедших президентских выборах

Профильный комитет Госдумы одобрил поправку к законопроекту о финансировании партий, которая предполагает повысить стоимость голоса избирателя с 20 до 152 рублей. Закон будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 14 июня, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что к инициативе также поступила поправка, которая предлагает применить повышение стоимости голоса по отношению к ближайшим выборам — ЛДПР и КПРФ по итогам выборов 2018 года смогут получить за каждый голос не 20, а 152 рубля. Таким образом, финансирование партий увеличится в 7,6 раза.

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Другой законопроект, находящийся на рассмотрении в Госдуме, предлагает предоставить субсидии политическим партиям, которые принимали участие в выборах-2018, в размере 1,9 миллиона рублей. Эта сумма уже учитывает повышение стоимости голоса с 20 до 152 рублей.

Авторы законопроекта уточняют, что финансирование будет выделено только тем партиям, которые набрали более трех процентов голосов. В пояснительной записке также отмечается, что стоимость голоса избирателя по итогам выборов депутатов Госдумы индексировалась три раза, а по итогам выборов президента не изменялась с 2008 года.

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