Наехавшая на людей «Газель» побуксовала и попала на видео

Следком / TamTam

Следователи предъявили обвинение водителю автофургона, который совершил наезд на людей в городе Ломоносове под Санкт-Петербургом 12 июня у пивного бара, сообщил Следственный комитет в TamTam-канале.

Мужчине вменяются убийство и покушение. В суде он не смог внятно объяснить причину своего поведения и был арестован на два месяца.

СК опубликовал видео с камеры наблюдения в момент наезда. На кадрах «Газель» въезжает в компанию, людей разбрасывает по сторонам, некоторые падают под колеса, а машина, буксуя, проезжает прямо по ним.

Один потерпевший скончался, второй доставлен в больницу.

Фургоном управлял Ян Атрашкевич, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пишет «Фонтанка.ру». Он выпивал в баре «Мотор», где у него якобы произошел конфликт. Мужчина решил наказать обидчиков, сел за руль своего грузовика и проехал по ним, заклеив номера газетой. По информации издания, ранения получили три человека.

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