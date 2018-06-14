Русская бабушка «сломала» бразильского журналиста

CORUJÃO NEWS / YouTube

В сети набирает популярность фрагмент эфира бразильского телевидения с участием пожилой женщины из России, которая застала журналиста врасплох. Ролик опубликован на странице телеканала Fox Sports в Twitter.

Корреспонденты из Бразилии приехали в Россию, чтобы вести прямой репортаж с грядущего чемпионата мира по футболу. За день до начала соревнований журналист Fox Sports Brasil решил прогуляться по Москве и поговорить с гостями столицы и местными жителями, однако одно интервью явно пошло не по плану.

Во время трансляции оператор перевел камеру на пожилую женщину, которая скандировала «Россия вперед!». Журналист поблагодарил ее и продолжил рассказывать об обстановке в стране, однако бабушка снова ворвалась в кадр и начала задавать свои вопросы. Несколько раз подряд она кричала в микрофон, пытаясь выяснить национальность корреспондента, однако тот не знал, что ответить. Бессмысленный разговор на разных языках вызывал неописуемый восторг у тех, кто находился в бразильской студии.

В один момент бразилец сказал по-русски «Спасибо» и наклонился к россиянке: та неожиданно поцеловала его и ответила «Пожалуйста». После этого бабушка ушла, однако через мгновение вернулась, чтобы узнать, по какому телеканалу ее покажут.

Когда женщина окончательно поняла, что сломать языковой барьер не получается, она стала добавлять в свою речь немецкие слова. «По ein (первому — прим. «Ленты.ру») каналу будете передавать?» — не унималась собеседница.

Отчаянный корреспондент попытался поскорее отделаться от женщины, несколько раз повторив слова благодарности на русском. Бабушка приняла его вежливые попытки прекратить диалог за положительный ответ на ее вопрос и только потом удалилась.

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