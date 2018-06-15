«Газпром» задумался о газопроводе через Северную Корею

Российский концерн «Газпром» вернулся к идее строительства газопровода в Южную Корею через территорию КНДР. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщил замглавы правления компании Виталий Маркелов, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день ситуация политическая уже несколько иная и южнокорейская сторона обращалась к "Газпрому" относительно возобновления данного проекта. Состоялась серия переговоров по этой части, и эти переговоры продолжаются», — сказал Маркелов.

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Впервые о планах «Газпрома» по прокладке газопровода на Корейском полуострове стало известно в 2008 году. Тогда российская компания и южнокорейская газовая корпорация Cogas подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны также готовились к организации поставок газа от трубопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток в Южную Корею через КНДР. Предполагалось строительство трубопровода длиной более 1100 километров, из них 700 километров — по территории Северной Кореи. Планировалось, что мощность магистрали составит около 20 миллиардов кубометров в год (по 10 миллиардов кубометров для Пхеньяна и Сеула). Но после ухудшения отношений Пхеньяна и Сеула эти переговоры были приостановлены.

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