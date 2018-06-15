Тысячи журналистов отправили на склад вместо встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Белый дом ограничил доступ американским журналистам к ключевым этапам саммита президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Сингапуре. Об этом сообщает Politico.

Для освещения встречи на курортном острове Сентоса приехали более трех тысяч журналистов со всего мира, однако только семь корреспондентов из США получили возможность наблюдать за общением политиков вживую.

Остальные журналисты отправились в складские помещения и фотографировали экраны телевизоров, на которых транслировалась легендарная встреча Трампа и Ким Чен Ына. Некоторым корреспондентам стало настолько скучно, что от безысходности они решили брать интервью друг у друга.

Обычно аккредитация СМИ на подобных саммитах обсуждается задолго до события. Однако всего за неделю до саммита пресс-секретарь Белого дома Сара Хаккаби Сандерс заявила изданию Politico, что представители президента до сих пор разрабатывали детали.

Первая встреча лидеров США и Северной Кореи прошла 12 июня. По итогам двустороннего саммита политики подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить все разногласия в прошлом.

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